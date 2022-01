Le novità di gennaio dei canali per ragazzi

Su Boing, il 3 gennaio debutta “Monster Beach”, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30. La serie animata racconta un’estate di divertimenti in una spiaggia dove convivono umani e mostri.

Il 5 gennaio invece arrivano i nuovi episodi di “Apple&Onion”, serie animata su due amici che dalla campagna si trasferiscono in città, in onda dal mercoledì alla domenica alle 19.50. Dal 10 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 18.00 va in onda “Looney Tunes Cartoons”, nuova serie su Bugs Bunny e i suoi amici.