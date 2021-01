Le novità di gennaio dei canali per ragazzi

Su Cartoon Network , dal 4 gennaio alle 18.25 va in onda una selezione dei migliori episodi tratti da tre delle serie più amate del canale: “Lo straordinario mondo di Gumball” , “Craig” e “Siamo solo orsi” . Le loro avventure affrontano temi importanti come la diversità, l’inclusione e l’importanza dell’immaginazione e della natura.

Alle 18.05 invece continua l’appuntamento con “Pony Life” , la nuova serie sui My Little Pony con protagonista un gruppo di amiche che dopo la scuola affronta avventure sempre nuove.

Non è finita qui: dopo il successo del gameshow “L’isola degli eroi” , il primo febbraio arriva l’edizione spagnola del programma tv, in onda tutti i lunedì alle 19.50.

Dal 12 gennaio va in onda “Apple & Onion” , segue le vicende di due inseparabili amici che decidono di lasciare la campagna per trasferirsi in città, dove tutto è nuovo e poco familiare. L’appuntamento è dal martedì al venerdì alle 20.25.

Cartoonito

Su Cartoonito, dal 6 gennaio va in onda tutti i giorni alle 20.20 “Taffy”, nuova serie ispirata alla comicità dei cartoni di Hanna & Barbera che racconta le avventure di Taffy, un procione che decide di fingersi gattino e farsi adottare come animale domestico per vivere come un pascià. Finisce così nella casa di una ricca signora, ma il suo cane Bentley non ha intenzione di farsi ingannare.

Dall’11 gennaio, tutti i giorni alle 19.50 va in onda la quarta stagione di “Doraemon”, mentre tutti i venerdì alle 19.20 c’è l’appuntamento cinematografico settimanale: a gennaio tocca a “L’incantesimo del lago – Missione spie”, “L’incantesimo del lago – Il mistero del regno”, “Lorax, il guardiano della foresta” e “Fiocco di neve”.