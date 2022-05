Le novità di giugno dei canali per ragazzi

La nostra guida alla programmazione di Cartoon Network, Boing, Cartoonito e Boomerang "Steven Universe Future" Giulia Ausani







Anche a giugno ci aspettano tante novità sui canali del gruppo WarnerMedia dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Su Cartoon Network arriva "Be cool Scooby-Doo!", mentre su Boomerang debutta la serie "Mighty Express". Su Cartoonito arriva la novità "Barbie siamo in due" mentre su Boing vanno in onda gli episodi conclusivi di "Steven Universe Future".