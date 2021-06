Le novità di giugno dei canali per ragazzi

Su Cartoon Network, il 7 giugno arrivano in prima tv assoluta i nuovi episodi di “Teen Titans Go!”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. Nelle nuove puntate assisteremo anche a uno speciale episodio crossover con le “DC Super Hero Girls”.

Dal 7 giugno vanno in onda anche i nuovi episodi di “Apple & Onion”, la serie animata che racconta le avventure di due amici che decidono di lasciare la campagna per trasferirsi in città. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 19.40.