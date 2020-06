Le novità di luglio e agosto 2020 dei canali per ragazzi

Cartoon Network

Su Cartoon Network il 6 luglio arrivano i nuovi episodi di “Dc Super Hero Girls”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.40. Sempre il 6 luglio parte la programmazione estiva di “Ben 10”; con una selezione degli episodi più belli della serie in onda dal lunedì al venerdì alle 16.35.

Il 17 luglio alle 21.20 va in onda il film “Lego DC Shazam!: Magic and monsters”, in cui il supereroe Shazam si unisce alla Justice League, combattendo contro nemici come Mr. Mind e Black Adam. Una missione resa più complicata dal fatto che tutti si trasformeranno in bambini.

Il 24 agosto arrivano i nuovi episodi di “Mao Mao e gli eroi leggendari”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. La serie racconta le avventure del gatto sceriffo Mao Mao e dei suoi amici, il tasso Cybertasso e l’apprendista Adorabat, un pipistrello azzurro.