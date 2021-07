Le novità di luglio e agosto dei canali per ragazzi

Su Boing arriva una nuova programmazione estiva. Dal 6 luglio infatti, dal martedì alla domenica alle 19 andranno in onda espisodi speciali di “Craig” e “Clarence” incentrati sulle avventure all’aria aperta.

Il 12 luglio poi arrivano anche i nuovi episodi di “Scooby-Doo and guess who?”, in onda dal lunedì al venerdì alle 9.50. Dal 20 luglio appuntamento anche con le nuove puntate di “Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar”, in onda dal martedì al venerdì alle 20.50.