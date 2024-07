Le novità di luglio su Rakuten Tv

Nuovi arrivi dal cinema: da "Furiosa" a "The Fall Guy", passando per "The Idea Of You" e "Garfield: una missione gustosa" Redazione Sorrisi







Tra le novità di luglio di Rakuten Tv, troviamo l'atteso film distopico "Furiosa. A Mad Max Saga", con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth nei panni dei protagonisti di questo prequel di "Mad Max. Fury Road" incentrato sul personaggio dell'Imperatrice Furiosa.

Di tutt'altro tipo la pellicola d'animazione "Garfield: Una Missione Gustosa", nuova avventura del goloso e pigro gatto ideato dalla penna di Jim Davis, beniamino di grandi e piccini. Se avete voglia di sognare e sospirare per un amore impossibile, non perdete la commedia romantica "The Idea of You", tratta dal romanzo di Robinne Lee e con Anne Hathaway nei panni di Solène, una madre quarantenne che si innamora del frontman ventenne della boy band più sexy del momento, interpretato da Nicholas Galitzine.

Per gli amanti di "Il pianeta delle scimmie", arriva il decimo capitolo di questa epopea fantascientifica e quarto film della saga reboot, "Il Regno del Pianeta delle Scimmie", diretto da Wes Ball. Ryan Gosling ed Emily Blunt sono l'irresistibile coppia protagonista dell'action comedy "The Fall Guy": una controfigura in pausa per un incidente, Colt Seavers, viene richiamato a lavorare per un film, diretto dalla sua ex Jody Moreno; la star del film scompare improvvisamente e starà a Colt trovarlo, tra complotti, acrobazie e i tentativi per riconquistare Jody.

Se nelle torride giornate estive siete alla ricerca di un brivido, non perdete "La Profezia del male", horror in cui il weekend fuori porta di un gruppo di giovani amici viene sconvolto da un mazzo di tarocchi trovato per caso, che darà origine a un susseguirsi di tragici eventi... Infine, è per tutta la famiglia il tenero "IF - Gli amici immaginari", film in live action e animazione diretto e interpretato da John Krasinski, che ci fa emozionare e riflettere sulla perdita di immaginazione che caratterizza i nostri tempi.