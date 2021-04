Le novità di maggio dei canali per ragazzi

Su Cartoonito, il 3 maggio approda “Corn & Peg”, nuova serie in onda tutti i giorni alle 17.35. Lo show racconta le avventure dell’unicorno Corn e del pegaso Peg, inseparabili amici che vanno in giro per la città per aiutare il prossimo seguendo le gesta del loro supereroe preferito.

Il 10 maggio torna “Doraemon” con i nuovi episodi, in onda dal lunedì al giovedì alle 20.15. Il 30 maggio invece verrà trasmesso alle 20.00 “Paw Patrol: Ready Race Rescue”, film dei Paw Patrol che vede la squadra impegnata nella corsa di campionato Adventure Bay 500.