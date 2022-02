Le novità di marzo dei canali per ragazzi

Su Boomerang, il 7 marzo debutta la serie animata “Dino Ranch”, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.55. Ambientata in una vivace preistoria che ricorda il Far West, racconta le avventure di una famiglia di allevatori di dinosauri.

Dal lunedì al venerdì alle 18.05 invece appuntamento con la novità “Sam il pompiere”, che racconta le imprese di un vigile del fuoco e della sua squadra. Alle 18.30 vanno in onda i nuovi episodi di “Meteoheroes”.