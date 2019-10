Le novità di novembre 2019 dei canali per ragazzi

Tutti i giorni dal 18 novembre alle 19.40 andranno invece in onda i nuovi episodi di "We bare bears - Siamo solo orsi" , che ruota attorno alle vicende di tre fratelli orsi alle prese con la vita di tutti i giorni tra smartphone, hobby, internet e la voglia di mettersi in gioco.

Il 4 novembre su Cartoon Network arrivano i nuovi episodi della quinta stagione di "Teen Titans Go!" , in onda dal lunedì al venerdì alle 18.50. Nelle nuove puntate vedremo i Titans alle prese con nuove missioni e ci sarà anche un episodio speciale in cui si trasformeranno in macchine.

Boomerang

Dal 4 novembre su Boomerang andranno in onda i nuovi episodi di "Wacky Races", il reboot della serie Anni 80 targata Hanna-Barbera. In onda tutti i giorni alle 20.10, la serie racconta le corse d’auto più pazze e divertenti di sempre. Tra i piloti ci sono personaggi familiari provenienti dalla serie classica, come Dastardly e Muttley, e nuovi personaggi mai visti prima.

L'11 novembre arrivano le nuove puntate di "Mike il carlino", in onda tutti i giorni alle 18.55. La serie comedy racconta le disavventure di Mike, un carlino che vuole solo trascorrere le giornate in tranquillità, ma deve fare i conti con gli altri vivacissimi animali domestici che abitano con lui.

Infine tocca ai nuovi episodi di "Taffy", in onda tutti i giorni alle 19.20 a partire dall'11 novembre. La serie racconta le avventure del procione Taffy, che un giorno si traveste da gattino per essere adottato dalla ricca Mrs Richmore e vivere da re, senza doversi fare in quattro per recuperare gli avanzi dai cassonetti. Il cane Bentley però cerca sempre di smascherarlo in tutti i modi.