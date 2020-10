Le novità di novembre dei canali per ragazzi

Il 27 novembre alle 19.40 va in onda “Siamo solo orsi – Il film” , con protagonisti i tre orsi della celebre serie animata. Nel film, gli orsi finiscono nel mirino del Dipartimento per il controllo della fauna selvatica, che vuole catturare i tre fratelli e relegarli in una riserva.

Il 2 novembre arrivano anche i nuovi episodi di “Binky agente segreto” . In onda tutti i giorni alle 8.05, segue le vicende si Binky, gatto paranoico che ogni giorno insieme ai suoi amici cerca di difendere le case degli umani da terribili nemici come insetti e... aspirapolveri.

Cartoonito

Su Cartoonito il 2 novembre arrivano i nuovi episodi di “Power players”, in onda dal lunedì al giovedì alle 19.30. La serie racconta le avventure di Axel, un bambino che scopre che i suoi giocattoli possono prendere vita grazie a un’invenzione dello zio.

Il 9 novembre arrivano i nuovi episodi di “Doraemon”, in onda tutti i giorni alle 20.45. In arrivo anche due film: “Baffo e Biscotto” va in onda il 6 novembre alle 19.30 e racconta di due amici, il castoro Biscotto e il gatto Baffo, che un giorno entrano in contatto con una misteriosa razza aliena. “Mighty Pups”, in onda il 27 novembre alle 19.30, è il film dei Paw Patrol: Ryder e gli altri cuccioli devono salvare Adventure Bay da un meteorite, che però conferirà loro poteri speciali trasformandoli in supereroi.