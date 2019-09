Le novità di ottobre 2019 dei canali per ragazzi

30 Settembre 2019 | 14:54 di Giulia Ausani

Anche a ottobre ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Ad esempio, su Cartoon Network il 7 ottobre approda "Victor e Valentino", che segue le avventure di due fratellastri messicani in vacanza nel paese della nonna, dove la realtà si intreccia a miti e leggende. Su Boomerang arrivano invece i nuovi episodi di "Taffy", mentre su Boing fa il suo debutto la nuova serie dei Power Rangers, "Power Rangers Beats Morphers", e su Cartoonito arrivano i nuovi episodi di "Paw Patrol".

Ecco tutte le novità in arrivo.

Cartoon Network Il 7 ottobre su Cartoon Network arriva “Victor e Valentino”, nuova serie comedy in onda dal lunedì al venerdì alle 19.40. Ambientata in Messico, segue le avventure di due fratellastri in vacanza dalla nonna in un piccolo villaggio messicano, dove le leggende e il folklore si mescolano alla realtà. Dal 18 al 27 ottobre poi Cartoon Network si trasforma in Cartoon Network Lego Days, con un palinsesto interamente dedicato alle serie Lego, come le novità “Lego Ninjago - I segreti dello Spinjitsu proibito” e “Jurassic World”. Inoltre, dal 30 settembre vanno in onda i nuovi episodi di “Ben 10”, dal lunedì al venerdì alle 8.15.

Boomerang Su Boomerang arrivano i nuovi episodi di “Taffy”, in onda tutti i giorni alle 19.20 a partire dal 7 ottobre. La serie racconta le avventure del procione Taffy, che un giorno si traveste da gattino per essere adottato dalla ricca Mrs Richmore e vivere da re, senza doversi fare in quattro per recuperare gli avanzi dai cassonetti. Il cane Bentley però cercherà di smascherarlo in tutti i modi. Per festeggiare al meglio Halloween, dal 31 ottobre al 10 novembre Boomerang+1 si trasforma nel Boomerang Halloween Channel, interamente dedicato a Scooby-Doo e Bunnicula con una programmazione a tema.

Boing Dal 30 settembre (dal lunedì al venerdì alle 13.05) va in onda la seconda stagione di “K.C. Agente Segreto”, la serie con protagonista Zendaya nei panni della liceale K.C. Cooper che, dopo aver scoperto che i suoi genitori sono delle spie, viene assoldata a sua volta come agente segreto. Il 7 ottobre su Boing approda la nuova serie in prima tv “Power Rangers Beast Morphers”, in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Questa serie dei power ranger è ambientata nel futuro e la nuova squadra di ranger è stata creata combinando il dna di ciascun membro con una sostanza che conferisce superpoteri del regno animale. Il Ranger Rosso, ad esempio, ha il dna combinato con quello di un ghepardo, che gli conferisce una super velocità. I nostri eroi dovranno fronteggiare un virus informatico che vuole impossessarsi della fonte dei loro poteri per conquistare il mondo. Infine, il 7 ottobre arrivano anche i nuovi episodi de “Lo straordinario mondo di Gumball”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.20.

Cartoonito Dal 29 settembre vanno in onda tutti i giorni (ad eccezione del sabato) alle 19.50 i nuovi episodi dell’amatissima “Paw Patrol”. Il 14 ottobre invece arrivano i nuovi episodi di “Super wings”, in onda dalla domenica al venerdì alle 17.45. La serie racconta le avventure di un simpatico aeroplanino di nome Jett, che gira il mondo per consegnare pacchi speciali ai bambini. Infine, dall’11 ottobre vanno in onda i nuovi episodi di “Ben 10”, tutti i giorni tranne il sabato alle 20.40.

