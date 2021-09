Le novità di ottobre dei canali per ragazzi

Su Cartoon Network, il 4 ottobre arrivano i nuovi episodi di “Craig”, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.25. In queste puntate di chiusura della terza stagione ci sarà anche uno speciale in cinque parti in cui Craig e i suoi amici saranno coinvolti in una folle sfida a Ruba Bandiera.

Lo stesso giorno, ma alle 19.15, debutta la settima stagione di “Teen Titans Go!”, in onda dal lunedì al venerdì con nuove avventure per il simpatico gruppo di eroi DC. Il 10 ottobre invece arrivano i nuovi episodi di “Ben 10”: a partire dalle 18.25 andranno in onda tre speciali da 44 minuti.

Dall’11 ottobre tocca alle puntate finali della sesta stagione di “Steven Universe Future”. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 20.55.