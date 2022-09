Le novità di ottobre dei canali per ragazzi

La nostra guida alla programmazione di Cartoon Network, Boing, Cartoonito e Boomerang "Il Complemago" Giulia Ausani







Anche a settembre ci aspettano tante novità sui canali del gruppo WarnerMedia dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Su Cartoon Network arrivano le nuove puntate di "Craig" e il game show "Harry Potter: Il torneo delle case di Hogwarts", mentre su Boomerang va in onda il film "My Little Pony: A new generation". Su Cartoonito debutta la produzione originale "Il Complemago", mentre su Boing vanno in onda i nuovi episodi di "Teen Titans GO!" e "Gli Acchiappamostri".