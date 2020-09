Le novità di ottobre dei canali per ragazzi

In prima tv assoluta, il 12 ottobre arrivano le nuove puntate di “DC Super Hero girls” . La serie, che racconta le avventure delle supereroine della DC Comics, va in onda dal lunedì al sabato alle 21.20.

Continua inoltre l’appuntamento con i nuovi episodi di “Power Rangers Beast Morphers” , in onda dal lunedì al venerdì alle 20.55. Il 10 ottobre alle 19.40 va in onda “Ben 10 il film: Minaccia alla Terra” .

Boomerang

Su Boomerang il 5 ottobre arrivano le nuove puntate di “Doraemon”, in onda tutti i giorni alle 21.25. Inoltre, il 4 ottobre alle 20.35 va in onda il film “Doraemon – L’isola del tesoro di Nobita”.

Il 26 ottobre arrivano i nuovi episodi di “Scooby-Doo and guess who?”, in onda tutti i giorni alle 20.35. In più, dal 22 ottobre al primo novembre Boomerang+1 si trasformerà in un pop-up channel interamente dedicato a Scooby-Doo, con i migliori episodi tratti dalle tredici stagioni della serie animata oltre ai lungometraggi animati con protagonista il celebre alano e la sua banda di investigatori del sovrannaturale.