Le novità di settembre dei canali per ragazzi

Su Boomerang, il 6 settembre arrivano i nuovi episodi di “Un amore di mostro”, in onda dal lunedì al venerdì alle 7.50. Ispirata al libro “Love Monster” di Rachel Bright, racconta di Fluffy, unico mostriciattolo in un mondo di adorabili cuccioli. Ma tutti gli vogliono bene.

Il 13 settembre debutta “Giust’in tempo”, nuova serie in onda dal lunedì al venerdì alle 18.05. L’immaginazione di Giustino porta lui e i piccoli telespettatori lontano dai banchi di scuola per andare alla scoperta del mondo.

Dal 13 settembre all’8 ottobre, su Boomerang ci aspetta una programmazione speciale per festeggiare l’uscita del film “Space Jam New Legends”. Tutti i giorni alle 19.20 andranno in onda episodi tratti dalle serie che hanno fatto la storia dello show, come “The Looney Tunes Show” e il nuovissimo “ Looney Tunes Cartoons”.