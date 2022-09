Le novità di settembre dei canali per ragazzi

Su Cartoonito, il 5 settembre debutta “La casa delle bambole di Gabby”, in onda dal lunedì al giovedì alle 20.20. La nuova serie racconta le avventure di una bambina che può rimpicciolirsi insieme ai suoi amici gatti per vivere tante avventure nella sua casa delle bambole.

Dal 12 settembre, dal lunedì al venerdì alle 21.00 tornano le avventure del coniglietto “Simone”. Il 30 settembre alle 19.30 invece va in onda il film “Barbie mermaid power”, in cui Barbie e le sue sorelle si trasformeranno in sirene per salvare il mondo subacqueo di Pacifica.