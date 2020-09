Le novità di settembre dei canali per ragazzi

Cartoon Network

Su Cartoon Network il 31 agosto arriva la seconda stagione di “Power Rangers Beast Morphers” (dal lunedì al venerdì alle 21.20). La nuova serie in live action è ambientata in un futuro non meglio precisato e segue le avventure di una nuova squadra di Ranger creata combinando il DNA animale con una sostanza chiamata Morph-X. Prima, alle 20.55, vanno in onda anche i nuovi episodi di “Ben 10”.

Dal lunedì al venerdì alle 20.30 appuntamento con “Power players”, che racconta le avventure di un bambino di nome Axel e dei suoi amici, un gruppo di giocattoli animati.

Il 14 settembre arrivano i nuovi episodi di “Apple & Onion”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. La serie ruota attorno alle vicende di due inseparabili amici che lasciano la campagna per trasferirsi in città.

Infine, dal 3 al 13 settembre Cartoon Network+1 diventerà interamente dedicato ai Teen Titans, con oltre duecento episodi di “Teen Titans Go!” e la messa in onda del film “Teen Titans Go! vs Teen Titans”.