Le novità Mediaset prima del Tg5 di martedì 5 luglio

Pier Silvio Berlusconi insieme a Gerry Scotti e Pio e Amedeo per presentare la nuova stagione televisiva Pier Silvio Berlusconi Redazione Sorrisi







Martedì 5 luglio, prima del Tg5 delle 20, andrà in onda su Canale 5 uno speciale da non perdere: una sintesi inedita della serata per la presentazione dei palinsesti Mediaset che si è tenuta la scorsa settimana e della quale potete trovare tutti i dettagli sul nuovo numero di Sorrisi.

Sul palco, Pier Silvio Berlusconi insieme a Gerry Scotti e Pio e Amedeo in un clima che non rinuncia a battute e risate. A seguire l’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset rivolto a tutta la stampa italiana riunita per l’occasione negli studi Mediaset di Cologno Monzese.