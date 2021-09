Le nuove stagioni, film e serie annunciate da Netflix durante l’evento Tudum

L'anteprima di "The Sandman", clip in esclusiva di "Bridgerton" e di "Stranger Things", ma anche "Don't look up" Stranger Things 4 Credit: © Netflix Giulia Ausani







Sabato 25 settembre si è tenuto "Tu-dum", evento virtuale in cui Netflix ha presentato anticipazioni e clip dei titoli in uscita nei prossimi mesi, dall'attesissima quarta stagione di "Stranger Things" alla seconda stagione di "Bridgerton". Annunciato il ritorno di "Tiger King", con nuovi episodi in arrivo il 17 novembre.

Nel corso dell'evento, Netflix ha svelato la data della nuova stagione di "Emily in Paris" che uscirà il 22 dicembre, mentre il 31 dicembre arriveranno i nuovi episodi di "Cobra Kai". La quinta stagione di "Big Mouth" invece è in arrivo il 5 novembre. Tra le altre novità, è stato confermato il rinnovo di "Sex Education" per una quarta stagione, ed è stata annunciata la data di uscita di "The Crown 5": novembre 2022.

Infine, Netflix ha annunciato i sequel di "Enola Holmes" con Millie Bobby Brown e di "Murder Mystery" con Jennifer Aniston e Adam Sandler.