Le Olimpiadi di Tokyo su Discovery+

Gli atleti di tutto il mondo sono pronti per Tokyo. Si sono preparati e allenati e vogliono realizzare i loro sogni. Il 13 luglio, Discovery ha presentato il palinsesto dedicato alle Olimpiadi estive che, come gli Europei di calcio, sono state costrette a slittare di un anno a causa della pandemia.

Dal 23 luglio all’8 agosto Discovery diventerà la casa ufficiale delle Olimpiadi in Europa e seguirà l’evento 24 ore su 24. «Questa manifestazione rappresenta una fiaccola di speranza per tutti i Paesi» ha esordito alla conferenza stampa Alessandro Araimo, ad di Discovery Italia per poi continuare: «Mettiamo a disposizione Discovery+, la nostra piattaforma Ott, per un’esperienza unica: oltre 30 canali visibili in contemporanea, fino a 30 feed in più rispetto a quelli ufficiali ogni ora e oltre tremila ore live di gare ed eventi. In aggiunta all’esperienza dal vivo, ci sarà una scelta molto ampia sull’on demand e sui nostri canali social con un’interfaccia innovativa che sarà usata in tutte le piattaforme».

L’Italia sarà presente con 384 atleti di cui 198 uomini e 186 donne. Le Olimpiadi si svolgeranno a porte chiuse quindi senza spettatori. Il commento è affidato a una variegata line-up di 145 star dello sport e conduttori che racconteranno i Giochi Olimpici. Il team opererà sia sul campo a Tokyo, sia dagli hub locali, garantendo competenze, informazioni e conoscenze anche grazie al supporto di tecnologie all'avanguardia e interviste esclusive dietro le quinte.

Durante la presentazione, condotta da Zoran Filicic, alla quale ha partecipato Luca Stacul, Sport Director Discovery Italia / Eurosport Italia, è stata annunciata la spedizione italiana di Discovery. Sono diciannove, tra atleti e talenti di successo, i commentatori: Rossano Galtarossa e Hugo Sconochini per il basket, Paolo Cozzi e Rachele Sangiuliano per la pallavolo, Alberto Busnari per la ginnastica artistica, Paolo Cané e Roberta Vinci per il tennis, Cristina Chiuso per il nuoto, Ilaria Colombo per la ginnastica, Margherita Granbassi per la scherma, Riccardo Magrini per il ciclismo, Andrea Meneghin per il basket, Pino Maddaloni per il judo, Francesco Panetta per l’atletica leggera e Faso per il baseball.

«Il Paese è bramoso di sport. Gli azzurri hanno creato un clima molto positivo. Noi non ci immaginavamo di arrivare alla vigilia delle Olimpiadi con una immagine sportiva dell’Italia qualitativamente molto alta» ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni. Fra i 384 atleti italiani ci saranno, tra gli altri, Federica Pellegrini (nuoto), Filippo Tortu (atletica, 100 m, 4 x 100 m), Vito Dell’Aquila (taekwondo), Arianna Errigo (scherma, fioretto) e Jessica Rossi (tiro a volo, trap).

A non farci perdere nemmeno una sfumatura di quello che accadrà in Giappone ci penseranno Valentina Marchei, talento del pattinaggio sul ghiaccio e disinibita nella conduzione (come dimostra il successo di “Giochi da ragazze”, disponibile sulla piattaforma Discovery+) , Giulia Cicchinè, volto apprezzato del pubblico Eurosport, Zoran Filicic, commentatore Eurosport al racconto dei suoi settimi Giochi Olimpici, questa volta in veste di inviato, e Sara Pizzo Kashihara, influencer italo-giapponese che ci farà immergere nelle abitudini e nella cultura nipponica.

Nell'offerta olimpica targata Discovery, ci sarà spazio anche all'approfondimento in chiaro con "Azzurri - La notte dei campioni", in onda ogni giorno in seconda serata sul Nove dal 23 luglio fino all’8 agosto, condotto da Margherita Granbassi e dedicato a tutto il mondo dello sport italiano, non solo olimpico. Un appuntamento che racconterà, a fine giornata, i successi degli atleti italiani a Tokyo.

Infine, nel segno della continuità con le emozioni da sport, Discovery+ seguirà anche tutte le gare dei Giochi Olimpici invernali che si terranno a Beijing, in Cina, dal 4 al 20 febbraio 2022.