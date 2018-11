«Le Ragazze»: appuntamento speciale per settimana dell’AIRC

11 Novembre 2018 | 17:45 di Lorenzo Di Palma

Nella settimana che la Rai dedica alla ricerca contro il cancro per sostenere, con le donazioni del pubblico, i nuovi talenti della scienza del nostro Paese, Le Ragazze, con Gloria Guida in conduzione, presentano una puntata speciale, domenica 11 novembre in prima serata su Rai3, della durata di un’ora in cui ripropone alcune storie delle passate edizione e la testimonianza inedita di una grande campionessa dello sport: Lea Pericoli.

Inoltre da Le ragazze del ‘46, riascolteremo l’intervista alla maestra elementare Liliana Casprini, nata in provincia di Arezzo nel 1921, che negli anni ‘40 insegnava a Paestum ed è stata una delle tantissime donne che il 2 giugno del 1946 hanno votato durante il Referendum Istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica.

E poi ritroviamo anche due Ragazze del ‘68: la scrittrice Lidia Ravera, liceale in lotta a fine anni ’60 contro la gerarchia familiare e l’ipocrisia borghese, e l’ex indossatrice Anna Zamboni, che nel 1969 vinse il titolo di Miss Italia.

A chiudere la puntata però sarà Lea Pericoli, per 27 volte campionessa italiana di tennis e prima donna a prestare il proprio volto per una campagna a favore della ricerca contro il cancro. «Come mai - le chiese Umberto Veronesi nel 1973 - vai dicendo a tutti che sei malata?», «Perché la malattia è come una partita - rispose la Pericoli - e io voglio giocarla punto dopo punto».