Le semifinali di Coppa Italia in diretta e in chiaro su Raiuno

"Milan - Lazio" e "Atalanta - Fiorentina" mercoledì 24 e giovedì 25 in prima serata

Foto: A sinistra, Federico Chiesa e Gianluca Mancini in Fiorentina - Atalanta. A destra, Francesco Acerbi e Krzysztof Piatek in Lazio - Milan

18 Aprile 2019 | 09:25 di Redazione Sorrisi

Settimana di grande calcio che, questa volta, arriva in prima serata e in chiaro. Si giocano infatti le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Si comincia mercoledì 24 alle 20.45 in diretta su Raiuno con il Milan che ospita a San Siro la Lazio. La partita di andata si concluse 0 a 0 con pochissime emozioni. Le due squadre sono state protagoniste di un campionato altalenante, per cui qualsiasi risultato è possibile. Forse leggermente favorita è la squadra romana a cui per passare il turno basterebbe anche un pareggio (ma segnando almeno un gol).

Spettacolo assicurato, invece, nell’altra partita. Giovedì 25 alle 20.45, sempre in diretta su Raiuno, a Bergamo l’Atalanta accoglie la Fiorentina del nuovo allenatore Vincenzo Montella. La prima sfida terminò con uno spettacolare 3 a 3 in cui andò in gol anche il talentino viola Federico Chiesa. Ma quest’anno l’Atalanta gioca un calcio davvero formidabile. Insomma, ci sarà da divertirsi.