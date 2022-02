Le semifinali di Coppa Italia su Canale 5

A quasi un mese dalla disputa dei quarti di finale, la Coppa Italia torna protagonista ed entra nella fase più calda. Sono in arrivo le due gare di andata delle semifinali da seguire in diretta esclusiva su Canale 5 o in streaming sui siti mediasetplay.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it.

Il 1° marzo allo stadio Meazza di Milano si gioca Milan-Inter (ore 21), mentre il giorno dopo alla stessa ora, allo stadio Franchi di Firenze, fischio d’inizio per Fiorentina-Juventus. Sono due partite che si annunciano di grande valore agonistico per i giocatori in campo (soprattutto nei reparti di attacco), ma anche cariche di emozioni sia pur per motivazioni differenti. L’Inter di Edin Džeko cerca di prendersi la rivincita contro il Milan di Rafael Leão, dopo l’incredibile sconfitta in rimonta subita nell’ultimo derby della Madonnina in Serie A. Altrettanto densa di significato è la sfida fra Fiorentina e Juventus, a causa del contestato passaggio invernale del centravanti Dusan Vlahovic alla Vecchia Signora proprio dalla squadra viola che ha dovuto attrezzarsi prendendo Arthur Cabral dal Basilea.

Le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia si giocano il 20 e 21 aprile: al termine dei secondi tempi regolamentari di questi match, in caso di parità di gol, passerà il turno chi ha segnato di più in trasferta. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore. La finale si giocherà l’11 maggio in partita secca allo stadio Olimpico di Roma.