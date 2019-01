Le serie e i film da vedere a gennaio su Amazon Prime Video

In arrivo la nuova stagione di «The Grand Tour» e la versione doppiata di «The Romanoffs», oltre ai film «Molly's Game» e «Io sono tempesta»

03 Gennaio 2019 | 10:18 di Giulia Ausani

Il 6 gennaio si terrà a Los Angeles la 76esima cerimonia dei Golden Globes, e finalmente sapremo se le serie Amazon «The Marvelous Mrs. Maisel» e «Homecoming» trionferanno nelle categorie in cui sono nominate. Nel frattempo, Prime Video continua ad ampliare il suo catalogo, che anche a gennaio 2019 si arricchisce di nuovi titoli.



Per esempio, da venerdì 11 gennaio sarà disponibile la versione doppiata di «The Romanoffs», la serie antologica del creatore di «Mad Men», Matthew Weiner. Il 18 gennaio invece arriva la terza stagione di «The Grand Tour», con gli instancabili Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Tra i film in arrivo anche «Molly's Game» e «Io sono tempesta».

Ecco di seguito tutte le novità del mese.