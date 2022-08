Le “signorine buonasera” a “Storie della Tv”

Su Rai Storia una puntata dedicata a un ruolo che oramai non esiste più Nicoletta Orsomando Credit: © RAI Lorenzo Di Palma







Le "signorine buonasera" come le battezzò la stampa dell'epoca, hanno rappresentato per anni il volto della Rai. Per oltre mezzo secolo hanno annunciato i programmi della televisione italiana con un sorriso. Fulvia Colombo, Nicoletta Orsomando, Rosanna Vaudetti, Maria Giovanna Elmi, Mariolina Cannuli sono solo alcune delle annunciatrici che hanno fatto la storia della tv.

Oltre agli annunci, alle previsioni del meteo e ai riassunti delle puntate precedenti, molte di loro legano il proprio nome alla conduzione di programmi entrati nella storia della televisione italiana: “Giochi senza Frontiere”, il “Concerto di Capodanno”, “l'Almanacco del giorno dopo” e persino alcune edizioni del Festival di Sanremo, diventando presenze fisse e molto amate del piccolo schermo.

Dal mistero intorno al primo annuncio agli aneddoti dietro i celebri soprannomi, "Storie della Tv" – il programma di Rai Cultura con la consulenza e la partecipazione di Aldo Grasso, mercoledì 10 agosto alle 21.10 su Rai Storia - propone il ritratto di queste donne e racconta un ruolo che oramai non esiste più.