Le star si attivano per la loro Turchia colpita dal terremoto

Can Yaman e Ferzan Ozpetek sono in prima linea per raccogliere fondi e aiutare il Paese devastato dal sisma nei primi giorni di febbraio Can Yaman e Ferzan Ozpetek Solange Savagnone







Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato il Sud della Turchia e il Nord della Siria nella notte fra il 5 e il 6 febbraio è in costante crescita. Al momento si parla di oltre 46 mila morti e di milioni di sfollati. Tante le associazioni e i personaggi pubblici che si stanno mobilitando per sostenere le popolazioni colpite. Tra questi ci sono anche due turchi molto amati in Italia.

Il primo è l’attore Can Yaman di “Viola come il mare”, che ha lanciato una campagna per raccogliere fondi attraverso la sua fondazione, “Can Yaman for Children” (per donare, andate sul sito: canyaman.it/terremoto-in-turchia). «Ho pensato che non potevo restare fermo, che dovevo aiutare subito e in maniera concreta, perché noi siamo forti anche nei momenti peggiori e ogni mio concittadino caduto in disgrazia è un mio fratello» ha dichiarato l’attore.

In tre giorni sono stati già raccolti 80 mila euro, che saranno devoluti all’Ahbap, organizzazione non governativa che si è subito messa all’opera per dare forniture mediche, riparo e cibo alle persone colpite dal sisma. Anche Ferzan Ozpetek ha deciso di devolvere parte degli incassi del suo spettacolo “Ferzaneide” all’Ahbap: «Una piattaforma turca di cui mi fido» ha detto il regista, che ha aggiunto: «Chi ha comprato i biglietti neppure lo sa, glielo racconterò io stesso nello spettacolo».

Dona al 45.525 chiamando da rete fissa o Sms

Promosso da Croce Rossa, Unhcr e Unicef col sostegno della Rai