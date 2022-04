Le star si prendono in giro nel remake italiano della serie francese “Chiami il mio agente!”

Le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi con Maurizio Lastrico in uno dei ruoli principali Redazione Sorrisi







Diventata un fenomeno globale grazie a Netflix (dove sono disponibili quattro stagioni), la divertente serie francese “Chiami il mio agente!” sta per essere rifatta in Italia dalla Palomar (la casa di produzione di “Montalbano”): le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi con Maurizio Lastrico in uno dei ruoli principali.

La serie è incentrata su un’agenzia che si occupa di gestire la carriera (ma spesso anche la vita quotidiana) delle star. La cosa più bella è che i vip interpretano loro stessi: in Francia si sono prestati al gioco Monica Bellucci, Juliette Binoche, Isabelle Huppert e tanti altri.

E Sorrisi vi anticipa che tra gli attori che reciteranno in una versione molto... “capricciosa” di loro stessi ci saranno Paola Cortellesi, Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino.