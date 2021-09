Lele Adani a “90° minuto”

L'ex commentatore di Sky dovrebbe affiancare il conduttore Marco Lollobrigida già da domenica 26 settembre Lele Adani Redazione Sorrisi







C’è una grande novità in arrivo a “90° minuto”, lo storico programma che ogni domenica (alle 18.25 su Raidue) trasmette i gol delle partite di Serie A. È vicinissimo, infatti, l’ingresso, in veste di commentatore, di Daniele “Lele” Adani. Ex calciatore di Inter, Fiorentina e Brescia, per tanti anni Adani è stato tra i più apprezzati commentatori di Sky. Lele dovrebbe affiancare il conduttore Marco Lollobrigida già da domenica 26 settembre o, al più tardi, da domenica 3 ottobre.