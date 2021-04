“Leonardo”: ci sarà la seconda stagione. E poi Michelangelo

Gli ottimi ascolti della fiction hanno convinto Lux Vide a pensare a nuovi e ambiziosi progetti Aidan Turner Credit: © Rai Matteo Valsecchi







La fiction su Leonardo da Vinci con protagonista Aidan Turner è uno dei più grandi successi della stagione tv in corso. E così Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide che la produce, ha annunciato che ne verrà presto realizzato un nuovo capitolo: «Ci sarà una seconda stagione che racconterà di un Leonardo segreto a Roma» ha spiegato Bernabei.

«Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici, non era scontato con una serie che parla di arte e cultura» ha poi aggiunto. E proprio gli ottimi risultati di questo filone storico hanno convinto Bernabei a pensare a nuovi ambiziosi progetti: «Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina». Ma non è tutto. In un’intervista al magazine americano “Variety”, Bernabei ha rivelato di essere al lavoro su “The Rising”, una serie sulla vita di Gesù.