“Leonardo”: le prime immagini di Aidan Turner nella nuova serie Rai

16 Aprile 2020 | 13:00 di Giulia Ausani

Il 15 aprile 1452 nasceva Leonardo Da Vinci. Per celebrare la ricorrenza, è stata pubblicata una prima clip che svela la star di "Poldark" Aidan Turner nei panni del genio rinascimentale in "Leonardo", serie evento Rai in arrivo nel 2021.

Creata da Frank Spotnitz (già co-creatore de "I Medici") e Steve Thompson per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet, la serie racconta la storia di Leonardo Da Vinci, scavando a fondo nella vita dell'uomo oltre che del genio. Figlio illegittimo di un notaio nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, Leonardo vive un’infanzia solitaria, guidata da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda umanità e liberandole dalle convenzioni del tempo.

Questa prima clip mostra Aidan Turner di un Leonardo prima giovane apprendista e poi alle prese con "L’Ultima cena".





«È una sfida e un onore portare in scena la vita di uno dei personaggi più affascinanti mai vissuti», ha detto Frank Spotnitz. «Leonardo sorprende costantemente e, a dispetto della sua fama, rimane un mistero anche dopo oltre 500 anni dalla sua morte. Abbiamo svelato piccoli dettagli talvolta poco notati della vita di Leonardo e li abbiamo uniti in un puzzle che punta a rivelare l’umanità dietro al genio.»

Nel cast anche Giancarlo Giannini nei panni del maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio; Matilda De Angelis è Caterina da Cremona, la sua musa e amica più cara; Freddie Highmore è Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia.