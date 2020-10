“L’Eredità”: chi è il nuovo campione Carlo Lascialfari

12 Ottobre 2020 | 11:52 di Giulio Pasqui

Sorriso smagliante, occhi di ghiaccio, faccia da bravo ragazzo. Il nuovo campione de "L'Eredità", Carlo Lascialfari, è già entrato nel cuore dei telespettatori (e, in particolar modo, delle telespettatrici) del programma. I commenti sui social si sprecano. Addirittura una professoressa del programma si è lasciata andare a un inaspettato complimento nei suoi confronti. «Sono frastornato da questa primavera inattesa ed anticipata, ma va bene: sono giovani e viva l'amore!» è stata la reazione di Flavio Insinna.



Ormai aficionados al programma - era già stato campione nelle settimane scorse - solo l'11 ottobre Carlo è riuscito ad arrivare a dare la risposta giusta ("Matta") alla Ghigliottina. Così si è accaparrato un montepremi da 26.250 euro. Fiorentino e laureato in Economia, Carlo Lascialfari lavora come responsabile di sala per eventi e spettacoli. Si è iscritto a "L'Eredità" su consiglio di nonno Otello, un telespettatore affezionato del quiz di Rai1.