“L’Eredità”: chi è Massimo Cannoletta, il campione dei record

24 Novembre 2020 | 14:53 di Giulio Pasqui

Flavio Insinna l'ha definito "il Dino Zoff de L'Eredità". Massimo Cannoletta è il super campione del quiz del preserale di Rai1. Con più di 20 presenze e ben 14 ghigliottine all'attivo, rischia di battere ogni record e imporsi come uno dei campioni più forti della storia del programma. Un record l'ha già battuto, quello di presenze: il precedente primato apparteneva alla campionessa Bice Ghetti con sedici puntate. Il 23 novembre ne ha battuto un altro: è riuscito a indovinare tutte le risposte alle nove domande del Triello. Non era mai riuscito a nessun altro in questa stagione.

Massimo Cannoletta si è presentato al programma prodotto da Banijay Italia il 3 novembre scorso: causa Covid-19, era rimasto senza lavoro. Da allora, non se n'è più andato. Per ben due volte è riuscito a indovinare la parola della Ghigliottina portandosi a casa 130mila euro (40mila l'11 novembre, altri 90mila il 16 novembre). Eppure, questa non è la sua prima volta nel quiz: aveva già tentato la fortuna nel 2005, senza successo.

Cosa c'è da sapere su di lui? 46enne, di Lecce, è laureato in Scienze politiche. In passato ha lavorato come direttore di crociera per una famosa azienda, mentre attualmente è un divulgatore in ambito storico e artistico. Accumulatore di libri e riviste di storia, appassionato di musica e teatro, parla cinque lingue: oltre all'italiano, anche l'inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco. Prossimamente vorrebbe imparare la LIS, la lingua dei segni. Una delle sue più grandi passioni è viaggiare: per due volte ha girato il mondo. Conduce un podcast divulgativo dal titolo "Massimo 20".