“L’Eredità”: Marco Liorni è il nuovo conduttore

Ecco il nome che vedremo al timone del programma partire dal 2 gennaio 2024 Redazione Sorrisi







Nelle ultime settimane la voce è circolata con insistenza, anche sulle pagine di Sorrisi, ma ora possiamo finalmente sciogliere ogni riserva e confermarlo: Marco Liorni sarà il nuovo conduttore di “L’Eredità”. Il game show di Rai1 partirà nei primi giorni del 2024: al momento il debutto della nuova edizione è previsto per il 2 gennaio.

Nella recente intervista pubblicata su Sorrisi, in merito al celebre gioco di Rai1, diceva: ««“L’eredità” è un game-show storico e speciale, perché i “preserali” entrano nella giornata delle persone, nella loro routine. Diventano più di un semplice programma: sono un’abitudine di vita. In questi giorni sto parlando con la Rai e ci sono tante cose e idee in circolo. Io sono qui da cinque anni e devo confessare che mi sento davvero legatissimo a “Reazione a catena”. Ma se ci sarà bisogno di me altrove... io ci sono. Perché nei giochi del preserale esce fuori un’Italia poco vista ma molto bella».

Marco Liorni sarà dunque il conduttore che dopo Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna sarà al centro dello studio circolare per i tantissimi giochi di intuito e cultura generale proposti dal quiz preserale.