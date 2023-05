L’estate di Sky Sport

Tanti eventi sportivi da seguire su Sky e Now, da giugno a settembre Roberto Mancini Credit: © Cristiano Barni Antonio de Felice







Forse non lo sapete, ma nella Casa dello Sport di Sky l’estate è già cominciata visto che ci aspettano tre mesi di grandi appuntamenti sportivi da vivere sui canali Sky (a proposito, dall’11 giugno Sky Sport Uno sul 201 diventerà Sky Sport Summer) e in streaming su Now. Si comincia dalle semifinali e finali della Nations League il programma dal 14 al 18 giugno e gli uomini allenati da Roberto Mancini hanno come primo impegno il 15 la gara contro la Spagna. Spostiamoci nel volley dove l’Italia maschile campione del mondo prende parte alla Volley Nations League nel torneo che parte il 6 giugno e ha la sue fasi finali dal 19 al 23 luglio a Danzica in Polonia. Per il volley è in campo anche la Nazionale femminile nella Nation League che prenderà il via il 30 maggio e ha le sue fasi finali negli Stati Uniti dal 12 al 17 luglio.

L’estate di Sky offre anche tre grandi appuntamenti europei, a cominciare dalle ragazze della Nazionale femminile di basket impegnate dal 15 al 25 luglio nel torneo che si disputa fra Israele e la Slovenia. Spostiamoci nella pallavolo perché il secondo appuntamento continentale è con gli europei femminili in calendario dal 15 agosto al 3 settembre e con quelli maschili calendarizzati dal 28 agosto al 16 settembre. Milano, infine, ospita il terzo appuntamento europeo sui canali di Sky con l’equitazione. Dal 29 agosto al 3 settembre sono in programma all’ippodromo di San Siro i Campionati europeo di salto ostacoli, disciplina di spicco degli sport equestri.

Ben cinque, invece, sono gli appuntamenti mondiali proposti dalla Casa dello Sport a cominciare con il nuoto. Dal 14 al 30 luglio in Giappone si disputano i World Aquatics, un grande evento che mette in palio ben 76 titoli mondiali. In particolare, dal 23 al 30 luglio sono in acqua tutti i campioni del mondo in carica, dopo il record di medaglie al Mondiale di Budapest e l’indimenticabile europeo di Roma. Dal 14 luglio invece tocca ai campioni dei tuffi a dare spettacolo, anche da grandi altezze, ma ci penseranno anche gli atleti del nuoto artistico. Nella prima settimana di gara sono di scena anche gli atleti del nuoto in acque libere con le gare sui 10 km che danno l’accesso ai mondiali di Parigi 2024. Torniamo in vasca per i mondiali di pallanuoto, sempre a Fukuoka in Giappone, dal 16 al 29 luglio per vedere in azione sia il Settebello maschile che il Setterosa.

Usciamo dal blocco di mondiali sull’acqua in Giappone e saliamo in pedana a Milano per i campionati assoluti di scherma olimpica dal 22 al 30 luglio, uno spettacolo che dopo 12 anni torna in Italia e varrà come qualificazione per Parigi. Grandi ambizioni sono riposte nei nostri atleti per i mondiali di atletica leggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto, a partire dal primatista dei 100 Marcell Jacobs. Sky per tutta l’estate e in diretta segue anche la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold. Spostiamoci fra i canestri perché a Giacarta in Indonesia, a Okinawa in Giappone e a Manila nelle Filippine va in scena la coppa del mondo maschile di basket dal 25 agosto al 10 settembre. Chiude il blocco dei cinque appuntamenti mondiali la Rugby World Cup con i nostri azzurri allenati da Kieran Crowley impegnati in Francia dall’8 settembre al 29 ottobre. E per restare nel periodo autunnale spazio anche alla Ryder Cup di golf dal 29 settembre al 1° ottobre che si gioca alle porte di Roma. Insomma, mettetevi comodi perché vi attenda un’estate imperdibile pronta ad accompagnarvi su canali di Sky Sport e in streaming su Now fino al prossimo autunno.