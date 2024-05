L’estate italiana di Sky Sport

Calcio, atletica leggera, tennis, motociclismo, Formula 1, vela e, tanto per gradire, pure le Olimpiadi: il cartellone dell’estate di Sky Sport, presentato martedì 28 maggio a Palazzo Reale, a Milano, è una sfida da decathleti del piccolo schermo.

Evento tra gli eventi è naturalmente il Campionato Europeo di calcio. Dopo l’“aperitivo” (chiamiamolo così, ma è una pietanza molto succulenta) di sabato 1° giugno a Wembley con la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, la squadra del grande calcio di Sky Sport si sposterà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio per raccontare in diretta (in 4k e anche in streaming su Now) tutte le 51 partite di Euro 2024.

A seguire l’Italia (che nella prima fase giocherà il 15 giugno contro l’Albania, il 20 contro la Spagna e il 24 contro la Croazia: un girone bello impegnativo) sarà l’ormai leggendaria coppia Fabio Caressa & Beppe Bergomi, che ha già accompagnato i trionfi azzurri al Mondiale del 2006 in Germania e all’Europeo del 2021, con l’epica finale a Wembley. A raccontare i nostri ragazzi, però, ci saranno anche una squadra dedicata di inviati (Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, coadiuvati da Gianluca Di Marzio), Federica Masolin che curerà dal campo i pre-partita e i post-partita, e uno studio “mobile” che seguirà la Nazionale nelle città in cui giocherà, affiancandosi ai due studi “fissi” di Milano e Berlino.

Una giornata tipica di Euro 2024 su Sky Sport si scandirà, dunque, così: apertura alle 10 con la prima edizione di “Sky Sport 24”; collegamento alle 13 con lo studio di Berlino, allestito alla Home of Adidas Football; la rubrica “Eurogoleador” alle 14, e poi le partite del giorno (nella prima fase vedremo tre match: alle 15, alle 18 e alle 21); chiusura alle 23.30 con “Calciomercato – L’Originale”. Ultima nota per la squadra dei commentatori tecnici. I telecronisti di Sky Sport saranno affiancati da una vera nazionale di campioni che comprenderà, oltre a Bergomi, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti.

Oltre il calcio, come si diceva, ci sarà comunque tanto altro. Per tutta l’estate romberanno i motori di Formula 1 e MotoGp. Il 7 giugno cominceranno due appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’atletica e del basket: i Campionati Europei d’atletica di Roma e le finali della Nba. La prima metà di luglio ci porterà sui campi più famosi del tennis mondiale con il torneo di Wimbledon.

Dal 22 agosto, invece, ci si sposterà sulle acque di Barcellona per le regate della Louis Vuitton Cup, la sfida da cui uscirà l’imbarcazione che in ottobre (e sempre su Sky Sport) contenderà l’America’s Cup a Team New Zealand.

Ultime, ma ovviamente non ultime, le Olimpiadi di Parigi. Per seguire le gare tra il 26 luglio e l’11 agosto Sky (presente con una squadra di inviati su Sky Sport 24) aggiungerà, grazie a un accordo con Warner Bros. Discovery, otto canali Eurosport ai due già disponibili, per aprire dieci “finestre” sui Giochi con più di mille ore di dirette.