Liberazione: il palinsesto Rai

Partirà già dal giorno prima, la programmazione speciale del Servizio Pubblico dedicata alla celebrazione del 77° anniversario della Liberazione di lunedì 25 aprile, che prevede speciali, approfondimenti, documentari, film, fiction e la diretta della deposizione della corona d’alloro sull’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica e la Cerimonia ufficiale che si svolge ad Acerra, presenziata da Sergio Mattarella.

Domenica 24 aprile dedicheranno spazi alla Liberazione, "Uno Mattina In Famiglia" su Rai1, Rai2 con "Sorgente di vita" che parla della partecipazione ebraica alla Resistenza; Rai3, che fino a martedì 26 aprile manda in onda, alle 20.15, il programma di Gad Lerner “La Scelta – I partigiani raccontano”. Sempre su Rai3 alle 16.30, all’interno della trasmissione “Rebus”, Giorgio Zanchini e Corrado Augias ospitano lo storico Carlo Greppi per parlare di lotta di liberazione. Mentre su Rai Movie, alle 15.50, c’è “Le donne nella Resistenza”, un documentario di Liliana Cavani.

Lunedì 25 aprile RaiNews24 segue l’anniversario della Liberazione con varie finestre per il racconto in diretta della deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica e le iniziative istituzionali che si svolgeranno durante la giornata. Tutte le testate Rai dedicano ampi spazi informativi nelle edizioni dei telegiornali. Il palinsesto dedicato di Rai1 si apre con spazi in “Uno Mattina” e “Storie Italiane” per continuare con la “Cerimonia celebrativa del 77° anniversario della Liberazione”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in diretta alle 10.45, a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale, da Acerra, città medaglia d’oro al valor civile. Rai1 prosegue nel palinsesto dedicato con spazi a tema nelle trasmissioni “Oggi è un altro giorno”, “La vita in diretta”, così come accade su Rai2 con “I Fatti Vostri” e su Rai3 con “Quante Storie”, “Passato e Presente”, con la puntata “Operazione Teodora. La liberazione di Vienna”.

Su Rai Premium lunedì 25 aprile va in onda alle 23 “La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo”. L’intera giornata su Rai Storia viene dedicata alla Liberazione con “Il giorno e la storia”, “Documentari d’autore - Qualcosa che vive e brucia”, “La lunga liberazione”, “Passato e Presente - Operazione Teodora. La liberazione di Ravenna, “La strage di Acerra, ottobre 1943”, “Milano in guerra”, “SeDici Storie”. Infine su Rai5 va in onda “Teatro - La strada più lunga” alle 16.