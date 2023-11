“Liberi tutti!” di Bianca Guaccero chiuso alla terza puntata

in una nota Rai, il nuovo format termina la messa in onda il 6 novembre Alessandro Alicandri







In una nota Rai viene annunciato che “Liberi tutti!”, condotto da Bianca Guaccero, è stato chiuso dopo la terza puntata. Il format originale italiano prodotto da Triangle si ferma qui. La trasmissione accompagnata dalla comicità musicale de I Gemelli di Guidonia, la presenza di Beppe Iodice nelle vesti di spalla per guidare gli ospiti verso i giochi previsti in studio (tra l'altro lui ironizzava spesso a fine puntata sulla possibilità che ce ne fosse una successiva), viene chiuso con questa nota:

“Il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzato in collaborazione con Triangle Production, si ferma alla terza puntata. Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti. “Liberi tutti!” è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi. In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli”.

Il format, basato sul concetto delle stanze da cui scappare con un limite massimo di tempo, mescola gli ingredienti tipici del comedy show con la collaborazione di ospiti vip (in un'atmosfera già piuttosto consolidata su Rai2) ma con l'idea creativa e piuttosto accattivante di proporre stanze tematiche dalle quali uscire attraverso giochi di logica, intuito e ingegno.