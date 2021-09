“Ligabue – È Andata Così”: una docu-serie per RaiPlay

Dal 12 ottobre sulla piattaforma Web della Rai il racconto di oltre 30 anni di carriera divisa in 7 capitoli tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive Ligabue Credit: © RayTarantino Lorenzo Di Palma







In diretta su Rai 1 dal palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona, dove è stato premiato per la sua ultima uscita discografica “7”, è stata annunciata Ligabue - È Andata Così, una speciale docu-serie, che sarà disponibile dal 12 ottobre in esclusiva su RaiPlay, divisa in sette capitoli (ciascuno composto da tre episodi della durata di 15 minuti) che racconta l’avventura dei trent’anni su e giù da un palco di Luciano Ligabue.

La serie prende spunto dall’omonima autobiografia artistica di Ligabue e lo racconta per come lo conosciamo ma anche e soprattutto per come non lo si è mai visto. E sarà Stefano Accorsi il fedele complice del cantautore in questa avventura televisiva che, oltre a loro due, conta un’importante serie di testimonianze a ricordare il periodo storico a cui via via gli episodi sono ancorati: Elisa, Francesco De Gregori, Pierfrancesco Favino e tantissimi altri.

È Andata Così (Mondadori) è l’autobiografia artistica di Luciano Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo Cotto durante il lockdown, che ripercorre la straordinaria trentennale carriera del “Liga”: canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo… tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti.