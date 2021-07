L’informazione Mediaset non va in vacanza: debuttano “Morning news” e “Controcorrente”

Da lunedì 26 luglio partono due nuove trasmissioni di approfondimento giornalistico Veronica Gentili Redazione Sorrisi







L’informazione Mediaset non chiude per ferie, da lunedì 26 luglio partono due nuove trasmissioni di approfondimento giornalistico.

"Morning News" , condotto da Simona Branchetti , in diretta ogni mattina su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 11.

, condotto da , in diretta ogni mattina su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 11. "Controcorrente", condotto da Veronica Gentili, in diretta ogni lunedì su Retequattro in prima serata.

Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset, ha dichiarato: «Videonews non va in vacanza. Abbiamo scelto di produrre due nuovi programmi di approfondimento in piena estate, garantendo ai telespettatori un’informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico».