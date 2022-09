“Lingo – Parole in gioco”: il nuovo programma di Caterina Balivo

La conduttrice guida il primo game show di La7, da lunedì 12 settembre Caterina Balivo Redazione Sorrisi







Grandi novità su La7: lunedì 12 settembre parte "Lingo - Parole in gioco", il primo game show di La7 condotto da Caterina Balivo. Com’era stato annunciato alla presentazione dei palinsesti della rete per la nuova stagione, il programma inaugura la fascia del preserale, con un appuntamento quotidiano dal lunedì al sabato alle ore 18:50, orario inedito anche nella storia professionale di Caterina Balivo.

Come funziona "Lingo - Parole in gioco"

Partecipano al game show tre coppie di concorrenti, legati tra loro da rapporti di vario genere: possono essere d'amore, di amicizia o di lavoro. Il quiz prevede che le coppie si sfidino nell'indovinare lettere e parole della lingua italiana. Ogni sera ci sarà una coppia vincente che tornerà nelle puntate successiva. Caterina Balivo condurrà il programma, affiancata da un esperto della lingua italiana che svelerà segreti e curiosità dietro all’origine e al significato delle parole da indovinare.

La storia del game show

Se per La7 è una “prima volta” con un quiz televisivo, in realtà si tratta di una nuova versione di "Lingo". Nato come format statunitense, era stato adattato in Italia dall’autrice Fatma Ruffini e andato in onda su Canale 5 dal lontano luglio 1992 al marzo 1993 con la conduzione di un giovanissimo Tiberio Timperi - al suo esordio come conduttore di intrattenimento, dopo anni di attività giornalistica su Telemontecarlo e al TG4. Più recentemente, nel 2021, Giancarlo Magalli lo aveva condotto sulla Rai con il titolo "Una parola di troppo".