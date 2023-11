Lino Banfi conferma: lascia “Ballando con le Stelle”

L’attore pugliese si ritira e lascia la gara con un ballo a “sorpresa” Lin Banfi lascia "Ballando con le stelle" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







«Non ce la faccio, non posso continuare per mille ragioni». Lino Banfi, in diretta durante la puntata di sabato 11 novembre di “Ballando con le stelle 2023” conferma la sua decisione di abbandonare la gara. E in apertura della quarta puntata ne ha spiegato anche il motivo: «Per un semino di cachi sto andando avanti a tre antibiotici al giorno, ho sei punti in bocca. Mi hanno tolto due denti miei e uno non mio... Mi hanno operato per due ore e un quarto dopo la radiografia... », ha raccontato l'attore 87enne a Milly Carlucci.

Che ha chiesto però una conferma ufficiale: «Tutte le settimane Lino andava avanti con gli antidolorifici, non so come abbia fatto ad andare avanti. Ci abbandoni?». «Vi verrò a trovare qualche volta», ha risposto Banfi prima di congedarsi, ma non dopo un'esibizione a sorpresa che ha coinvolto la sua compagna di danza a “Ballando”, Alessandra Tripoli, ma anche la figlia Rosanna Banfi su la musica de “La Cura” di Franco Battiato.

Prima di comunicare di nuovo e “ufficialmente” la decisione definitiva di Lino Banfi, Milly Carlucci ha mandato in onda un video in cui l’attore pugliese ha spiegato che la breve esperienza nel programma lo ha comunque aiutato: «Ora mi allaccio le scarpe, da tanti anni non succedeva più. Ho raccontato la mia vita, ho avuto dei momenti di grande emozione alla fine di ogni ballo. Non posso non parlare di Lucia perché il fil rouge della mia vita è stata lei. La gente che mi segue si chiede: "Se ne va, non se ne va". Questo è bello. Ho sempre fatto sorridere gli altri, per una volta ho riso io con tutti gli amici concorrenti che mi adorano. Che io rimanga o che me ne vada, è stata un'esperienza bellissima. Lo rifarei… tra tre anni».