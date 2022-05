Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese dell’attesissima seconda stagione Redazione Sorrisi







Per la seconda volta Napoli ha fatto un salto indietro nel tempo, negli Anni 30, epoca in cui sono ambientate le storie del commissario Ricciardi. La fiction di Rai1, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, sta per tornare.

Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese dell’attesissima seconda stagione, con Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Qui lo vediamo in abiti di scena sul set.