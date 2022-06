“L’isola dei famosi” 2022: vince Nicolas Vaporidis. Ecco perché

Il 27 giugno è stato eletto il naufrago che ha trionfato grazie al televoto Alessandro Alicandri







Su Sorrisi qualche settimana fa raccontavamo Nicolas Vaporidis, il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, con queste parole: “Ha ricevuto più di 30 nomination dal gruppo e questo la dice lunga sulla sua esperienza nel reality: “Attore e imprenditore, ha mostrato senza filtri di avere un carattere difficile, decisamente irrequieto. Ma si è fatto apprezzare poi per la sua assoluta sincerità d’animo, anche se ha creato parecchi malumori. Prima di partire aveva detto che la sua natura era un po’ da lupo solitario e lo ha confermato. Tra un “ringhio” e l’altro è diventato però uno dei punti di riferimento del gruppo, smussando nel frattempo gli angoli più spigolosi del suo carattere, fino a essere considerato oggi dagli isolani un amico su cui contare”.

La sua devozione all'Isola che ha prima rifiutato e poi amato, la capacità di essere nel gioco ma lontano dai meccanismi che la popolano, il rifiuto di certi luoghi comuni comunemente visti in tv come il voler risultare simpatico a tutti i costi, ha fatto di questo protagonista controverso, un naufrago come non ne abbiamo mai visti prima nel reality. Con un carattere particolare come il suo, fare breccia nel cuore della gente poteva essere una missione impossibile: è riuscito invece a far capire chi è davvero e in un mondo come la tv dove essere veri non è facile, ha conquistato i telespettatori che gli hanno regalato la vittoria e 100 mila euro, conquistando in finale l'87% dei voti in finale con Luca Daffrè. Anche i lupi solitari, una volta preso il coraggio di uscire allo scoperto, hanno un mondo di amore da condividere.