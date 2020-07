“L’Italia non finisce mai” al via su Rai1

25 Luglio 2020 | 11:15 di Lorenzo Di Palma

Parte da sabato 25 luglio, alle 17.15 su Rai 1, L’Italia non finisce mai, un nuovo programma che vuole raccontare un’Italia splendida e spesso sconosciuta, scoprendo il “patrimonio diffuso” del nostro Bel Paese, attraverso nuove strade e suggestioni.

Il programma, in Convenzione con il Ministero dei Beni Culturali, vuole portare gli spettatori su e giù per lo Stivale, individuando itinerari insoliti in cui i conduttori, Michele Dalai, Federica De Denaro e Mia Canestrini, si muoveranno e faranno esperienza per poi raccontare i loro viaggi “quasi in live” agli spettatori.

La prima puntata sarà dedicata alla Campania. Federica De Denaro propone un percorso familiare e urbano alla scoperta di Napoli e dei Campi Flegrei, tra percorsi urbani inconsueti e la visita di gioielli archeologici meno battuti. Michele Dalai, che incarna la figura dell’esploratore, percorre invece i sentieri del Monte Faito e della Costiera Amalfitana, mentre Mia Canestrini entra nella dimensione più selvaggia e incontaminata del viaggio.