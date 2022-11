“LOL: Chi ride è fuori”, il cast ufficiale della terza stagione

Rivelati i nomi dei concorrenti della terza edizione del programma di Prime Video, condotto da Fedez con Frank Matano Redazione Sorrisi







A volte, come nel caso di "LOL: Chi ride è fuori", si cambia la squadra che vince, in virtù del format. Così Prime Video ha rivelato i nomi dei dieci protagonisti della terza stagione del comedy show che mette alla prova la capacità di far ridere e di rimanere serie dei comici in gara. Chi non cambia, anche in questa nuova stagione, è Fedez, che torna nelle vesti di arbitro e conduttore, insieme a Frank Matano, attualmente alla conduzione anche di "Prova Prova Sa Sa".

In due anni, è diventato uno dei programmi più amati dal pubblico di Prime Video, che ha “incoronato” vincitore – il premio finale di 100.000 euro è sempre a favore di un ente benefico – Ciro Priello dei The Jackal e Maccio Capatonda, rispettivamente nella prima e seconda edizione.

In attesa della terza stagione, il pubblico potrà ridere con "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori", lo speciale natalizio disponibile dal 19 dicembre che per una puntata unica del comedy-show mette in sfida Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, ex concorrenti delle precedenti edizioni.

I concorrenti della terza stagione di "LOL"