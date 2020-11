“LOL: Chi ride è fuori”: su Amazon arriva un nuovo programma comico italiano

Fedez e Mara Maionchi conducono un comedy show in cui comici italiani si sfidano a colpi di risata cercando di restare seri

25 Novembre 2020 | 16:12 di Giulia Ausani

Nel 2021 su Amazon Prime Video arriverà un nuovo comedy show italiano. Si intitola "LOL: Chi ride è fuori" e sarà una sfida tra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere i loro avversari. In palio ci sono 100mila euro che andranno a un ente benefico scelto dal vincitore.

A sfidarsi a colpi di gag e battute saranno Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. A controllare il procedere della gara ci saranno due conduttori d'eccezione: Fedez e Mara Maionchi. Alla prima risata scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal cartellino rosso di espulsione dal gioco.