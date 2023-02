L’omaggio della Rai a Maurizio Scaparro

Rai Cultura ricorda le sue regie tra Yourcenar, Pirandello e Rostand Maurizio Scaparro Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Ha cambiato la propria programmazione del weekend, Rai Cultura per rendere omaggio a Maurizio Scaparro - grande regista e critico teatrale, tra i “padri” del teatro italiano – appena scomparso. In particolare le reti Rai proporrano tre spettacoli teatrali che portano la sua firma. Si comincia con “Memorie di Adriano. Ritratto di una voce”, sabato 18 febbraio alle 21.15 su Rai 5. Si tratta dell’allestimento messo in scena da Scaparro nel 1990, nello scenario incantevole di villa Adriana a Tivoli, che ispirò la stessa Marguerite Yourcenar, autrice di “Memorie di Adriano”. Un testo di grande spiritualità e rimpianto, affidato al talento di Giorgio Albertazzi.

Sempre sabato 18 febbraio alle 00.35 su Rai3, invece, ci sarà “L'uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello, in cui Scaparro dirige Vittorio Gassman e Gennaro Di Napoli. L'atto unico più breve di Pirandello, composto nel 1922, ha come protagonista un uomo malato di tumore (il fiore in bocca) e prossimo alla morte: una realtà che lo spinge ad indagare il mistero della vita e a tentare di penetrarne l'essenza.

L’omaggio a Maurizio Scaparro si conclude domenica 19 febbraio alle 15.45 su Rai 5 con la vicenda romantica e tragica dello spadaccino guascone più famoso della storia del teatro che rinuncia all'amore di Rossana per favorire l'amico Cristiano nel “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand in scena al Teatro Nuovo di Spoleto nel 1980 con la compagnia "Teatro Popolare di Roma". Tra gli interpreti, Pino Micol, Evelina Nazzari e Massimo Bonetti. A seguire, alle 18, la replica di "Memorie di Adriano. Ritratto di una voce".