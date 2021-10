Lorella Boccia è diventata mamma

La ballerina e conduttrice e Niccolò Presta sono diventati genitori, ecco il nome della bambina Lorella Boccia e Niccolò Presta Redazione Sorrisi







Ad annunciarlo è una foto sui profili Instagram dei neo-genitori: Lorella Boccia e Niccolò Presta danno il benvenuto a Luce Althea, nata il 20 ottobre 2021. È l'immagine dei due abbracciati in ospedale, a poche ore dal parto, a corredare la notizia.

Dopo la partecipazione ad "Amici", Lorella Boccia ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni ed è proprio dietro le quinte televisive che ha conosciuto Niccolò, figlio del manager Lucio Presta. In televisione si è poi cimentata con la conduzione: su Real Time con "Rivelo" e "Venus Club" su Italia 1. La coppia è convolata a nozze nel 2019 e nell'aprile di quest'anno era arrivato l'annuncio della gravidanza.