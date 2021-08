Lorella rifà “Amici” e Orietta va a “The Voice Senior”

Una conferma e una sorpresa nei talent show. Cuccarini e Berti: le coach più amate dagli italiani Lorella Cuccarini e Orietta Berti Giusy Cascio







Grandi manovre in corso per due talent show amatissimi. Agosto, del resto, per tutte le reti è il mese in cui si prendono le ultime decisioni importanti sul cast dei programmi. La prima a sbottonarsi sulle novità della prossima stagione è Lorella Cuccarini, che ha annunciato la sua presenza ad “Amici”, come sempre in onda su Canale 5: «Maria De Filippi mi ha riconfermato!». Una bella soddisfazione per la diretta interessata, che a proposito della sua avventura da coach ha commentato: «Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista».

In casa Rai, invece, manca solo la firma ma pare ormai certo che Orietta Berti prenderà il posto di Al Bano e di sua figlia Jasmine Carrisi nella giuria di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici su Raiuno. Un altro tassello che si aggiunge al ricco curriculum televisivo della cantante, che ha già fatto la coach nel programma “Ora o mai più” e che quest’estate spopola nelle radio e nelle classifiche dei dischi più venduti con la hit “Mille” assieme a Fedez e ad Achille Lauro. Orietta è richiestissima in tv: a settembre sarà anche ospite a “Bake off Italia” su Real Time.